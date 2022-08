Tradito dalla sua passione per la montagna, Dino Pagliani muore a 52 anni (Di martedì 23 agosto 2022) Valbondione. Era partito domenica mattina per un’escursione sul Pizzo Recastello, sopra Valbondione, che purtroppo gli è stata fatale. Si chiama Dino Pagliani, di Casazza, il 52enne ritrovato senza vita lunedì mattina dopo una notte di ricerche. A lanciare l’allarme era stata la moglie dell’uomo, che lo aspettava a casa con la figlia 25enne Vera. Pagliani, alpinista esperto, aveva annunciato loro che avrebbe cercato di raggiungere in arrampicata la Cresta dei Corni Neri. Invece qualcosa è andato storto. Secondo i primi accertamenti, coordinati dai carabinieri del comando di Clusone, l’uomo avrebbe perso la presa sulla roccia friabile e sarebbe caduto trascinando con sé la corda che lo reggeva alla parete. Il 52enne è caduto nel vuoto per alcune decine di metri ed è morto a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto al suolo. I ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 agosto 2022) Valbondione. Era partito domenica mattina per un’escursione sul Pizzo Recastello, sopra Valbondione, che purtroppo gli è stata fatale. Si chiama, di Casazza, il 52enne ritrovato senza vita lunedì mattina dopo una notte di ricerche. A lanciare l’allarme era stata la moglie dell’uomo, che lo aspettava a casa con la figlia 25enne Vera., alpinista esperto, aveva annunciato loro che avrebbe cercato di raggiungere in arrampicata la Cresta dei Corni Neri. Invece qualcosa è andato storto. Secondo i primi accertamenti, coordinati dai carabinieri del comando di Clusone, l’uomo avrebbe perso la presa sulla roccia friabile e sarebbe caduto trascinando con sé la corda che lo reggeva alla parete. Il 52enne è caduto nel vuoto per alcune decine di metri ed è morto a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto al suolo. I ...

stillc4rbo : Correvo sullo stradale Senza casco Lasciavo cose cadere dalla sella Mi sentivo tradito da me stesso - Cicciputaiutami : @sonomeryy Lo vedo più come il ragazzo innamorato tradito dalla fidanzata e gli fa e dispiett. - OmnToto11 : @Capass8_ so che non è giusto ma onestamente avrei fatto lo stesso si è sentito un po' tradito secondo me perché so… - ssdiable56 : @CarloCalenda @pdnetwork @EnricoLetta secondo me, stai sbagliando ad intervenire, cazzo ma stai dalla tua parte, co… - jekrevolution : @LapiDaria2 Stanno impazzendo per i soldi e le poltrone si sono venduti l'anima al diavolo di mister MAFIASET hanno… -