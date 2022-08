Sondaggi, il centrodestra vola con FdI in pole: semina di 20 punti l’accozzaglia di sinistra (Di martedì 23 agosto 2022) Anche l’ultimo dei Sondaggi lo attesta chiaro e forte: a poco più di un mese dalle elezioni il centrodestra avanza spedito, nettamente avanti al Pd di Letta e al terzo Polo. Un trend ormai inequivocabilmente sancito dalla matematica percentuale di quasi tutte le ultime rivelazioni che oggi anche l’indagine Tecné assevera a suon di numeri e riscontri: la coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia vola alto, verso quota 50%. Di contro, l’adunata di sinistra arranca alle sue spalle annaspando in palese difficoltà. Non solo. Sempre stando ai dati rilevati dal Sondaggio in esame, anche i centristi per forza sono chiamati a un bagno di realtà. Anzi, alla doccia fredda delle ultime rilevazioni: quelle che danno Azione e Italia Viva sotto quota 5%… Sondaggi: il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 agosto 2022) Anche l’ultimo deilo attesta chiaro e forte: a poco più di un mese dalle elezioni ilavanza spedito, nettamente avanti al Pd di Letta e al terzo Polo. Un trend ormai inequivocabilmente sancito dalla matematica percentuale di quasi tutte le ultime rivelazioni che oggi anche l’indagine Tecné assevera a suon di numeri e riscontri: la coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italiaalto, verso quota 50%. Di contro, l’adunata diarranca alle sue spalle annaspando in palese difficoltà. Non solo. Sempre stando ai dati rilevati dalo in esame, anche i centristi per forza sono chiamati a un bagno di realtà. Anzi, alla doccia fredda delle ultime rilevazioni: quelle che danno Azione e Italia Viva sotto quota 5%…: il ...

lorepregliasco : Al momento, con i sondaggi attuali e includendo i collegi contendibili (che sono diverse decine), il centrodestra è… - FratellidItalia : ?? I sondaggi premiano il centrodestra. #ElezioniPolitiche2022 #VotaFDI #Meloni - Giorgiolaporta : 20punti di differenza secondo i #sondaggi tra #centrodestra e #centrosinistra. #Letta dovrebbe recuperare mezzo pun… - Savj1951 : RT @tempoweb: Luigi Di Maio: 'Prenderemo il 5 per cento'. Ma il sondaggio è impietoso: dato choc per Impegno civico - pitzalid : RT @SecolodItalia1: Sondaggi, il centrodestra vola con FdI in pole: semina di 20 punti l’accozzaglia di sinistra -