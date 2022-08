Roma, Pinto chiede informazioni per Tameze (Di martedì 23 agosto 2022) L'infortunio di Gini Wijnaldum porta la Roma di nuovo sul mercato alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Tra i vari nomi circolati e... Leggi su calciomercato (Di martedì 23 agosto 2022) L'infortunio di Gini Wijnaldum porta ladi nuovo sul mercato alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Tra i vari nomi circolati e...

Fantacalcio : Roma, Thiago Pinto: 'Dispiace per Wijnaldum. Zaniolo sta bene' - cmdotcom : Roma, caccia al centrocampista: Pinto si inserisce fra Paredes e la Juve - DiMarzio : #SerieA, @OfficialASRoma | Le parole di #TiagoPinto sull’infortunio di #Wijnaldum e sul mercato giallorosso - TuttoASRoma24 : Mercato Roma, Tiago Pinto cerca il sostituto di Wijnaldum: occhi su Grillitsch ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… - siamo_la_Roma : ?? #Pinto sta per chiudere due cessioni ?????????????? In dirittura d'arrivo il trasferimento di #Kluivert al #Fulham ?? L… -