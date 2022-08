Porto abusivo di armi: denunciato un 50enne di Avellino (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”: è il reato di cui dovrà rispondere un 50enne di Avellino, denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia. L’uomo, in giro a piedi, controllato nei pressi della villa comunale del capoluogo irpino, all’esito di perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e, opportunamente interpellato, non ha fornito ai militari operanti una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto. Il coltello è stato sottoposto a sequestro e il 50enne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “diod oggetti atti ad offendere”: è il reato di cui dovrà rispondere undidai Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia. L’uomo, in giro a piedi, controllato nei pressi della villa comunale del capoluogo irpino, all’esito di perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e, opportunamente interpellato, non ha fornito ai militari operanti una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto. Il coltello è stato sottoposto a sequestro e ildeferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

