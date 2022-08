Musetti-Gasquet in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Winston-Salem 2022 (Di martedì 23 agosto 2022) Lorenzo Musetti se la vedrà contro Richard Gasquet nel secondo turno del torneo Atp 250 di Winston-Salem 2022 (cemento outdoor). Tra i due sarà il primo scontro diretto. Il carrarino è la testa di serie numero cinque della manifestazione e dunque ha beneficiato di un bye all’esordio. Il francese, invece, ha già disputato un incontro, quello vinto grazie al ritiro del polacco Majchrzak all’inizio del terzo set. L’azzurro si presenta a questa partita dopo aver giocato il Masters 1000 di Cincinnati. Qui, dopo aver passato le qualificazioni, si è dovuto arrendere in due set abbastanza tirati contro il futuro vincitore Borna Coric. Sarà lui a partire con i favori del pronostico secondo i bookmakers. Il veterano transalpino infatti, nonostante la sua grande tecnica ed il suo meraviglioso rovescio ad una ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Lorenzose la vedrà contro Richardnel secondo turno del torneo Atp 250 di(cemento outdoor). Tra i due sarà il primo scontro diretto. Il carrarino è la testa di serie numero cinque della manifestazione e dunque ha beneficiato di un bye all’esordio. Il francese, invece, ha già disputato un incontro, quello vinto grazie al ritiro del polacco Majchrzak all’inizio del terzo set. L’azzurro si presenta a questa partita dopo aver giocato il Masters 1000 di Cincinnati. Qui, dopo aver passato le qualificazioni, si è dovuto arrendere in due set abbastanza tirati contro il futuro vincitore Borna Coric. Sarà lui a partire con i favori del pronostico secondo i bookmakers. Il veterano transalpino infatti, nonostante la sua grande tecnica ed il suo meraviglioso rovescio ad una ...

