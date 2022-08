Mughini, che noia queste femministe. L’articolo più intelligente sulla Meloni l’ha scritto lui (Di martedì 23 agosto 2022) Basta con questo termin ‘donne‘ usato come una clava. Un Giampiero Mughini monumentale sul Foglio fa strame del querimonioso dibattito sulla Meloni presuntamente maschilista. Questione aperta da un articolo di Natalia Aspesi su Repubblica in cui invitava le donne a non votare la leader di FdI in quanta lei “pensa al maschile” . Da qui tunna una serie di firme si sono cimentate sul dilemma: una donna che arriva ad essere potenzialmente capo del governo, ossia Giorgia Meloni, è una conquista del femminismo italiano? “E’ concepibile un femminismo vincente e seppure interpretato da una donna di destra?”. La risposta di molte scrittrici e intellettuali di sinistra è stata “no”. A queste ha risposto Marina Terragni in una articolo rilanciato sul Secolo d’Italia in cui ha “asfaltato” queste ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 agosto 2022) Basta con questo termin ‘donne‘ usato come una clava. Un Giampieromonumentale sul Foglio fa strame del querimonioso dibattitopresuntamente maschilista. Questione aperta da un articolo di Natalia Aspesi su Repubblica in cui invitava le donne a non votare la leader di FdI in quanta lei “pensa al maschile” . Da qui tunna una serie di firme si sono cimentate sul dilemma: una donna che arriva ad essere potenzialmente capo del governo, ossia Giorgia, è una conquista del femminismo italiano? “E’ concepibile un femminismo vincente e seppure interpretato da una donna di destra?”. La risposta di molte scrittrici e intellettuali di sinistra è stata “no”. Aha risposto Marina Terragni in una articolo rilanciato sul Secolo d’Italia in cui ha “asfaltato”...

