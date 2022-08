Migranti: record di attraversamenti della Manica (Di martedì 23 agosto 2022) record di attraversamenti della Manica da parte di Migranti. Il governo britannico ha riferito che ieri oltre mille persone hanno attraversato la Manica per raggiungere il Regno Unito. Londra accusa Parigi e cerca di correre ai ripari implementando le leggi sull’immigrazione. record di Migranti che attraversano la Manica Nonostante la Brexit e le rigide leggi, Leggi su periodicodaily (Di martedì 23 agosto 2022)dida parte di. Il governo britannico ha riferito che ieri oltre mille persone hanno attraversato laper raggiungere il Regno Unito. Londra accusa Parigi e cerca di correre ai ripari implementando le leggi sull’immigrazione.diche attraversano laNonostante la Brexit e le rigide leggi,

Migranti: Gb, nuovo record giornaliero in canale Manica

Ha raggiunto un nuovo picco il numero di persone che attraversa in piccole imbarcazioni il canale della Manica dal nord della Francia verso la Gran Bretagna: lo rende noto il governo di Londra. Ieri, infatti, sono state rilevate circa 1.295 persone, cifra che batte il precedente record con il governo britannico che ha accusato la Francia di non fare abbastanza per fermare i migranti.

Messico: carovana con 500 migranti si dirige verso gli Usa

Le carovane di migranti in Messico riflettono un flusso migratorio record verso gli Stati Uniti, la cui Customs and Border Protection (Cbp) ha finora intercettato piu' di 1,7 milioni di persone nell'...