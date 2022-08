Meghan Markle | «Quando la camera di Archie è andata a fuoco»

(Di martedì 23 agosto 2022) Nella prima puntata del suo podcast, Archetypes, l'ex attrice ha raccontato di un incendio scoppiato nelladel bambino durante il royal tour in Africa. Tour che ha dovuto continuare nonostante l'incidente

telodogratis : Meghan Markle svela lo spaventoso incidente accaduto al figlio (nascosto alla famiglia reale) - kopp_co : #Lunedi Meghan Markle, la visita del principe Harry nel #UK sarà 'di alto profilo' con la regina Goditi il thriller… - madamasorge : @ParliamoDiNews meghan markle non ha nulla da invidiare a kate pls - ParliamoDiNews : Kate Middleton più potente che mai: il titolo che fa invidia a Meghan Markle : LOLnews… - infoitcultura : Meghan Markle, un'amica rivela: «Ha sempre detto che sarebbe diventata una regina» -

La Duchessa di Sussex nella prima puntata del suo podcast Archetypes ha rivelato un episodio inedito, accaduto durante il tour in Africa dei Sussex. INCONTRO CON LA REGINA - I Sussex puntano a un incontro con Sua Maestà, visto che durante il Giubileo