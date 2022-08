Matteo Bassetti e i conflitti d’interesse con Pfizer

(Di martedì 23 agosto 2022) Scontro acceso quello che si è tenuto nell’ultima puntata di Controcorrente su Rete 4. I protagonisti sono stati Giovanni Frajese, medico endocrinologo, professore dell’Università del foro Italico di Roma, ora candidato alle elezioni del 25 settembre 2022 con Italexit, e, professore ordinario dell’Università di Genova e direttore della Clinica di Malattie Infettive al L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Covid-19, nuovo piano vaccini di Draghi per il 2021 Copertura all’80% entro settembre per il vaccino covid In Sicilia l’80% dei richiedenti non vuole vaccinarsi con AstraZeneca Si sperimenta il vaccinosugli adolescenti “la chiave per aumentare il livello di immunità nella popolazione” Rasi, possibile da gennaio in ...

Do_Dec : RT @BarbaraRaval: DA WIKILEAKS ITALIA I conflitti d'interesse e i compensi personali del Prof Matteo Bassetti pubblicati su International C… - Loestestest : RT @BarbaraRaval: DA WIKILEAKS ITALIA I conflitti d'interesse e i compensi personali del Prof Matteo Bassetti pubblicati su International C… - sabrimaestri86 : #Bassetti e #Pfizer , storia di un mistero. Il noto virologo avrebbe fatto sparire dal proprio CV il nome della cas… - leo78309936 : RT @Wikileaks_Ita: #BigPharma I conflitti d'interesse e i compensi personali del Prof Matteo #Bassetti pubblicati su International Committe… - brug71 : RT @longagnani: ????Dott. Daniele Giovanardi: «Matteo Bassetti afferma oggi di curare da due anni i pazienti affetti da Covid con un farmaco… -

Il Tempo

Intanto l'infettivologo genoveserilancia: subito vaccino per gli omosessuali maschi tra 18 e 45 anni.Le parole dileggi anche Vaiolo scimmie: in Italia 714 casi, 52 in più in una settimana In prima linea fin dallo scoppio della pandemia da Covid - 19, l'infettivologoè da ... Controcorrente, Giovanni Fraiese contro Matteo Bassetti: "Avete fatto propaganda e non scienza" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Scontro acceso quello che si è tenuto nell'ultima puntata di Controcorrente su Rete 4. I protagonisti sono stati Giovanni Frajese, medico endocrinologo, profe ...