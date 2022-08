Manuel Bortuzzo fa un annuncio sul suo futuro: “Riprenderò” (Di martedì 23 agosto 2022) Manuel Bortuzzo è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 6 più amati e criticati. Dopo la rottura con Lulù Selassié, il ragazzo ha preferito allontanarsi dai riflettori e riprendere in mano la sua vita. Le critiche e le polemiche per quanto accaduto con la principessa etiope sono scemate molto lentamente e nel frattempo il nuotatore ha dedicato il tempo al recupero fisico, stare con la famiglia e gli amici e divertirsi in vacanza. Ieri sera ha però comunicato qualcosa sul suo futuro. Manuel Bortuzzo parla del suo futuro: “Da settembre“ Il nuotatore che ha lottato con la vita per ritornare a sorridere dopo la tragica sparatoria nella zona dell’Axa a Roma, sta riprendendo la sua forma fisica. Durante la permanenza nella casa del GF VIP non è stato molto bene e subito dopo ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 23 agosto 2022)è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 6 più amati e criticati. Dopo la rottura con Lulù Selassié, il ragazzo ha preferito allontanarsi dai riflettori e riprendere in mano la sua vita. Le critiche e le polemiche per quanto accaduto con la principessa etiope sono scemate molto lentamente e nel frattempo il nuotatore ha dedicato il tempo al recupero fisico, stare con la famiglia e gli amici e divertirsi in vacanza. Ieri sera ha però comunicato qualcosa sul suoparla del suo: “Da settembre“ Il nuotatore che ha lottato con la vita per ritornare a sorridere dopo la tragica sparatoria nella zona dell’Axa a Roma, sta riprendendo la sua forma fisica. Durante la permanenza nella casa del GF VIP non è stato molto bene e subito dopo ...

tuttopuntotv : Manuel Bortuzzo fa un annuncio sul suo futuro: “Riprenderò” #fairylu #lulu #luluemanuel #gfvip #gfvip6 - 361_magazine : Manuel Bortuzzo torna sui social con una diretta Instagram per rispondere alle domande dei fan - blogtivvu : Manuel Bortuzzo dopo il GF Vip svela come sta e cosa farà da settembre: progetti di lavoro e grandi ambizioni… - IsaeChia : #GfVip 6, Manuel Bortuzzo annuncia il ritorno alle gare e svela come sta: “Non condivido molto del mio privato ma…”… - Alessan55053660 : Beccato allo Shilling di Ostia ?? #manuel #bortuzzo #fairylu #jessyselassie #prelemi #jessica #tzvip #lulù #selassie… -