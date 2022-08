L’ultima di Giorgia Meloni: “Ho imparato più come cameriera che in Parlamento” (Di martedì 23 agosto 2022) Oggi al Meeting di Rimini ha parlato anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che ha sferrato un nuovo attacco al reddito di cittadinanza con il classico ritornello “tra stare a casa e lavorare è sempre meglio lavorare”. Nello specifico, Meloni ha detto: “Sono stata attaccata per aver fatto la cameriera, ma ho imparato più facendo la cameriera che stando in Parlamento”. Poi, l’affondo diretto al reddito di cittadinanza: “Il reddito di cittadinanza ha un paradosso: diamo fino a 700 euro a un giovane valido quando un disabile prende molto meno – ha detto Meloni – Se vuoi aiutare i ragazzi ed avere un futuro devi dare quelle risorse a chi assume. Il lavoro ha sempre una dignità”. Giorgia Meloni : “Basta fondi, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Oggi al Meeting di Rimini ha parlato anche la leader di Fratelli d’Italia, che ha sferrato un nuovo attacco al reddito di cittadinanza con il classico ritornello “tra stare a casa e lavorare è sempre meglio lavorare”. Nello specifico,ha detto: “Sono stata attaccata per aver fatto la, ma hopiù facendo lache stando in”. Poi, l’affondo diretto al reddito di cittadinanza: “Il reddito di cittadinanza ha un paradosso: diamo fino a 700 euro a un giovane valido quando un disabile prende molto meno – ha detto– Se vuoi aiutare i ragazzi ed avere un futuro devi dare quelle risorse a chi assume. Il lavoro ha sempre una dignità”.: “Basta fondi, ...

