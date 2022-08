Liverpool, Klopp: «Momento difficile anche a livello numerico» (Di martedì 23 agosto 2022) Le parole di Jurgen Klopp dopo l’avvio difficile del Liverpool: «Sono preoccupato, il Momento è difficile anche dal punto di vista numerico» Jurgen Klopp non nasconde la preoccupazione dopo la sconfitta subita ieri contro il Manchester United, che rende questo avvio di stagione il peggiore dei Reds dai tempi di Brendan Rodgers. Di seguito le sue parole alla BBC. PREOCCUPAZIONI – «Abbiamo preso il secondo gol in contropiede, dobbiamo rivedere e lavorare su questa situazione. Sono preoccupato, il Momento è difficile anche dal punto di vista numerico. A causa degli infortuni abbiamo chiuso la settimana con quindici giocatori a disposizione, speriamo che nessun altro ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Le parole di Jurgendopo l’avviodel: «Sono preoccupato, ildal punto di vista» Jurgennon nasconde la preoccupazione dopo la sconfitta subita ieri contro il Mster United, che rende questo avvio di stagione il peggiore dei Reds dai tempi di Brendan Rodgers. Di seguito le sue parole alla BBC. PREOCCUPAZIONI – «Abbiamo preso il secondo gol in contropiede, dobbiamo rivedere e lavorare su questa situazione. Sono preoccupato, ildal punto di vista. A causa degli infortuni abbiamo chiuso la settimana con quindici giocatori a disposizione, speriamo che nessun altro ...

