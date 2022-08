(Di martedì 23 agosto 2022)Madrid, Villar, Betis e Osasuna a punteggio pieno dopo la2 della. Atlético ko in casa, il Barcellona travolge laSociedad mentre il Siviglia si salva dalla sconfitta con il Valladolid. A Bilbao va ko il Valencia di Gattuso.2: Celta-Madrid 1-4,Sociedad-1-4, Atlético-Villar0-2 IlMadrid, alla prima partita senza Casemiro, dilaga 1-4 sul campo del Celta Vigo ed è a punteggio pieno dopo due giornate. Blancos in vantaggio al 14’ con il rigore trasformato da Benzema, ma al 23’ pareggia Iago Aspas sempre su penalty. Modric firma il nuovo vantaggio degli ospiti al 42’ con uno splendido destro a giro da fuori area, poi al ...

11contro11 : Liga, giornata 2: poker di Real e Barça, colpo #Villarreal #AtleticoMadrid #Barcellona #RealBetis #RealMadrid… - AleBaroAB : Finiti i posticipi, ecco sul mio blog il riassunto delle 2e giornate di #SerieA e #Liga. - sportli26181512 : #Liga, l'ex Roma Sadiq illude l'#Almeria, l'ex Reggina Stuani lancia il #Girona: Il gol del nigeriano non basta ai… - sportli26181512 : Liga LIVE dalle 20: Elche-Almeria e Girona-Getafe chiudono la seconda giornata: Dopo i successi di Real Madrid e Ba… - infoitsport : Risultati Liga, classifica/ Diretta gol live score 2^ giornata (20-21 agosto) -

Nella notte prosegue la 15esimadellaProfesional con Racing Club - San Lorenzo e due incontri alle 02.30. Nella Serie A brasiliana all'01 si gioca Avai - Internacional. Tornando alle ...Qui il racconto di Ligue 1, Bundesliga, Premier espagnola. Buona lettura! (Spero) Ligue 1 - Lione - Troyes nelladi Venerdì 19 Agosto ha aperto le danze della 3°di Ligue 1, ...Il Girona conquista i suoi primi tre punti in Liga, 3-1 alGetafe nel posticipo della terza giornata del campionato spagnolo. Dopo una prima fase di studio, è il Girona a rendersi pericoloso per primo ...La gara tra Girona e Getafe chiude la seconda giornata di Liga, al "Municipal de Montilivi" in campo alle 22. Entrambe le squadre cercano ancora i primi punti in campionato, per i padroni di casa scon ...