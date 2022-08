Lecce, Corvino: «Umtiti? Trattativa che non smentiamo» (Di martedì 23 agosto 2022) Lecce, Pantaleo Corvino parla dell’affare Umtiti: «Umtiti? É una Trattativa, e come tale tutto può succedere» Pantaleo Corvino, durante la presentazione del neo acquisto Banda, ha risposto ad una domanda sulla Trattativa per Umtiti. Di seguito le parole del ds del Lecce. «Il nostro sforzo è sempre quello di navigare in silenzio per cercare di finalizzare, ecco perché quando una notizia viene fuori tutto si complica. Umtiti? “La notizia non si può smentire. É stata un’idea come tante altre per fare il massimo sforzo in questo mercato. É una Trattativa, e come tale tutto può succedere». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022), Pantaleoparla dell’affare: «? É una, e come tale tutto può succedere» Pantaleo, durante la presentazione del neo acquisto Banda, ha risposto ad una domanda sullaper. Di seguito le parole del ds del. «Il nostro sforzo è sempre quello di navigare in silenzio per cercare di finalizzare, ecco perché quando una notizia viene fuori tutto si complica.? “La notizia non si può smentire. É stata un’idea come tante altre per fare il massimo sforzo in questo mercato. É una, e come tale tutto può succedere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

