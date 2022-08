Jova Beach Party a Viareggio, Procura apre fascicolo per danno ambientale (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – La Procura di Lucca ha aperto un fascicolo conoscitivo sul Jova Beach Party, il concerto previsto sulla spiaggia del Muraglione a Viareggio il 2 e il 3 settembre. Il fascicolo è contro ignoti e nessuno al momento è iscritto sul registro degli indagati. L’ipotesi di indagine è quella del danno ambientale. L’inchiesta è stata aperta dalla Procura dopo che un’associazione ambientalista a presentato un esposto per un presunto danneggiamento delle vegetazione che costeggia la spiaggia. L’Arpat ha fatto sapere con una relazione che “la spiaggia del Muraglione non è habitat naturale”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Ladi Lucca ha aperto unconoscitivo sul, il concerto previsto sulla spiaggia del Muraglione ail 2 e il 3 settembre. Ilè contro ignoti e nessuno al momento è iscritto sul registro degli indagati. L’ipotesi di indagine è quella del. L’inchiesta è stata aperta dalladopo che un’associazione ambientalista a presentato un esposto per un presunto danneggiamento delle vegetazione che costeggia la spiaggia. L’Arpat ha fatto sapere con una relazione che “la spiaggia del Muraglione non è habitat naturale”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

