(Di martedì 23 agosto 2022) Come vi abbiamo riportato, ieri notte a Monday Night Raw,in WWE. La federazione è riuscita a regalare una grossa sorpresa ai fan presenti a Toronto e a quelli davanti alla tv tenendo “nascosto” il grande ritorno. 9 mesi faaveva deciso di non rinnovare il proprio contratto con Stamford, prendendosi un periodo lontano dal ring complice anche la nascita del primo figlio. In questi mesi numerose speculazioni sul suo futuro. Alla fine èin WWE. I suoi obiettivi Dopo la fine di Raw,ha parlato ai microfoni di WWE Digital Exclusive spiegando le ragioni che lo hanno portato a tornare in WWE. “Wrestling” ha le idee chiare e si è posto dei precisi obiettivi. Ecco le sue parole: ...

Zona_Wrestling : Johnny Gargano: “Sono tornato per vincere titoli e lottare a WrestleMania” - ErCardinale : Lorenzo Insigne si è visto live dall’arena il ritorno di Johnny Gargano e io che lo aspettavo da tempo nel letto a… - SpazioWrestling : WWE: Johnny Gargano commenta il suo ritorno durante Raw #JohnnyGargano #WWE #RAW - SpazioWrestling : WWE: Mantenuto in gran segreto il ritorno di Johnny Gargano #JohnnyGargano #WWE - ErCardinale : @GiorgioGigante MI VA BENISSIMO JOHNNY GARGANO -

...da turisti e visitatori provenienti da tutta la provincia e dalle zone turistiche del, e ... Manuel S, Pee one, Dj Maxx ,Glamour . L'Amministrazione tutta rinnova il suo impegno, come ...... 85 JBL: 88 Jeff Hardy: 85 Jerry "The King" Lawler: 86 Jey Uso: 85 Jim "The Anvil" Neidhart: 86 Jimmy Uso: 85 Jinder Mahal: 77 Joaquin Wilde: 79 John Cena: 92 John Morrison: 80: 82 ...Come vi abbiamo riportato, ieri notte a Monday Night Raw, Johnny Gargano è tornato in WWE. La federazione è riuscita a regalare una grossa sorpresa ai fan presenti a Toronto e a quelli davanti alla tv ...Durante le ultime settimane, non si era fatto altro che parlare di un possibile ritorno in WWE di due degli ex atleti più fidati del Triplo ad NXT, ovvero Dexter Lumis e Johnny Gargano, con i due che ...