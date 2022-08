Giana Erminio in D dopo 8 anni, ma l'iniziativa è da applausi: ingresso gratuito per tutti! (Di martedì 23 agosto 2022) Con questo comunicato la Giana Erminio, pur delusa per essere retrocessa nel calcio non professionistico, annuncia la bella iniziativa di non... Leggi su calciomercato (Di martedì 23 agosto 2022) Con questo comunicato la, pur delusa per essere retrocessa nel calcio non professionistico, annuncia la belladi non...

sportli26181512 : Giana Erminio in D dopo 8 anni, ma l'iniziativa è da applausi: ingresso gratuito per tutti!: Con questo comunicato… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Esordio in Coppa avverso per lo Stresa Vergante: 0-5 con Giana Erminio - vco24news : Esordio in Coppa avverso per lo Stresa Vergante: 0-5 con Giana Erminio - venti4ore : Serie D, Coppa Italia – Turno Preliminare: Ecco le formazioni ufficiali di Giana Erminio-Stresa… - NotiziarioC : Giana Erminio sul velluto: cinquina rifilata allo Stresa -