Elezioni, tutti i grandi partiti sono separati dalla realtà. Tranne Unione Popolare (Di martedì 23 agosto 2022) La stampa odierna si occupa quasi esclusivamente della propaganda elettorale che infuria tra i vari partiti, i quali non nascondono di puntare allo scopo di accaparrarsi quante più poltrone possibili. Ciò è dimostrato dal fatto che i partiti finora più conosciuti lanciano slogan che cercano di colpire le emozioni degli elettori, slogan ed emozioni destinate a spegnersi nel nulla come fiammate estemporanee. Si distingue in questo settore soprattutto la Lega, che pone come obiettivi di governo la flat tax (che poi danneggia il popolo e favorisce i ricchi), la sicurezza e l'immigrazione. Più sottile è la reazione di Fratelli d'Italia, infatti Meloni è riuscita a conquistare come propri candidati nomi di prestigio come Marcello Pera, Giulio Tremonti e Carlo Nordio, una scelta che dovrebbe servire a oscurare le idee autoritaristiche, da identificarsi ...

