**Elezioni: la prof 'orsiniana' candidata con Azione, 'miei post strumentalizzati'** (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - Dopo i post filo Putin e 'orsiniani' cancellati da Fb, Stefania Modestino D'Angelo, la professoressa candidata in Campania con Azione, ha scritto un altro post sul social network per rispondere sul caso scatenato dalle sue considerazioni via Facebook. "Premesso che sono convintamente atlantista e europeista e che condanno appieno l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin non solo come pacifista, ma perché sono convinta che sia essenziale il valore della indipendenza dei popoli e degli Stati", specifica. "Va aggiunto che ritengo utile alla democrazia la pluralità di pensiero e il diritto di esprimerlo liberamente senza censure. Devo, doverosamente, chiarire che capziosamente sono stati strumentalizzati alcuni miei post. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - Dopo ifilo Putin e 'orsiniani' cancellati da Fb, Stefania Modestino D'Angelo, laessoressain Campania con, ha scritto un altrosul social network per rispondere sul caso scatenato dalle sue considerazioni via Facebook. "Premesso che sono convintamente atlantista e europeista e che condanno appieno l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin non solo come pacifista, ma perché sono convinta che sia essenziale il valore della indipendenza dei popoli e degli Stati", specifica. "Va aggiunto che ritengo utile alla democrazia la pluralità di pensiero e il diritto di esprimerlo liberamente senza censure. Devo, doverosamente, chiarire che capziosamente sono statialcuni. ...

marcodimaio : Il prof. #Crisanti non si aspettava una discussione sul COVID. Ma vorrei chiedere a lui e a chi lo ha voluto mett… - MainiPiero : Prof. Conte La stimo e molto probabilmente La voterò alle politiche del 25 settembre, ma questo isolamento, non cap… - prof_povero : RT @martafana: La cosa più evidente è come nel dibattito italiano verso le elezioni e oltre sia assente l'unica questione oggi dirimente: c… - eleginnytea : @rockapasso @PaolozziTatiana @borghi_claudio Ce l’ho già… lo avevo preparato per la visita del Prof per la chiusura… - fabiopieranton1 : RT @RadioRadioWeb: 'Crisanti non è un medico, non ha mai curato un paziente in vita sua. Quindi, quando lo qualifichiamo come medico diciam… -