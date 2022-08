Elezioni, Cappato: La nostra lista respinta ovunque, ma ricorreremo (Di martedì 23 agosto 2022) “Le Corti d’Appello dove ieri sono state depositate le firme digitali a sostegno delle candidature della lista Referendum e Democrazia hanno deciso di escludere la nostra presenza alle Elezioni del 25 settembre”. Lo dichiara Marco Cappato, leader della lista. “Il diniego di oggi non ci fara’ desistere, nelle prossime 48 ore – afferma Cappato – predisporremo i ricorsi urgenti affinche’ si adegui lo strumento digitale alle farraginose, quanto poco sicure o trasparenti, modalita’ di raccolta firme cartacee per la presentazione delle candidature per le Elezioni politiche”. “Le motivazioni differiscono – spiega Cappato – ma, in tutte le circoscrizioni, non si e’ tenuto conto delle modificazioni legislative sopravvenute dall’adozione delle legge elettorale e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 agosto 2022) “Le Corti d’Appello dove ieri sono state depositate le firme digitali a sostegno delle candidature dellaReferendum e Democrazia hanno deciso di escludere lapresenza alledel 25 settembre”. Lo dichiara Marco, leader della. “Il diniego di oggi non ci fara’ desistere, nelle prossime 48 ore – afferma– predisporremo i ricorsi urgenti affinche’ si adegui lo strumento digitale alle farraginose, quanto poco sicure o trasparenti, modalita’ di raccolta firme cartacee per la presentazione delle candidature per lepolitiche”. “Le motivazioni differiscono – spiega– ma, in tutte le circoscrizioni, non si e’ tenuto conto delle modificazioni legislative sopravvenute dall’adozione delle legge elettorale e ...

