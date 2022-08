Dall’Istituto nazionale di statistica del Regno Unito…

Leggi su butac

(Di martedì 23 agosto 2022) Il 19 agosto 2022 su alcune bacheche social di soggetti legati alla malinformazione pandemica è apparso il link a un articolo su Sfero.me, qui ad esempio lo potete vedere sulla bacheca di Andrea Stramezzi: Qui su quella di Paolo Becchi, che sono anni che ha bloccato l’account di BUTAC su Twitter, come se questo potesse impedirci di vedere la sua bacheca pubblica: L’articolo su Sfero porta la firma di Alessandro Bagnato, che lo condivideva su Facebook il 18 agosto: Non avevamo mai sentito il nome di Alessandro Bagnato, e onestamente tutt’ora non abbiamo trovato particolari informazioni su di lui se non una brevissima bio dalla sua pagina di Sfero. In quelle due righe lo stesso Bagnato riporta: Sono nato nel 1967 a Torino. Ho una laurea in Giurisprudenza e per mestiere valuto rischi e opportunità analizzando numeri e contesti. Nell’ultimo anno i suoi scritti su Sfero sono stati ...