Crisi climatica, dall’Europa alla Cina si intensifica l’allarme siccità. Con ricadute potenzialmente disastrose su cibo e industria (Di martedì 23 agosto 2022) L’Europa è alle prese con la peggior siccità degli ultimi 500 anni con il 64% del territorio in stato di emergenza (47%) o in preallerta (17%). È quanto emerge da un nuovo rapporto dell’Osservatorio europeo sulla siccità. Gli autori del rapporto segnalano anche come in alcune zona l’emergenza è destinata a durare fino al prossimo novembre. “La combinazione di una grave siccità e ondate di calore sopra la media ha creato uno stress senza precedenti sui livelli dell’acqua in tutta l’Ue”, ha affermato la commissaria europea Mariya Gabriel aggiungendo che “Il cambiamento climatico è senza dubbio più evidente ogni anno”. Diversi raccolti agricoli dell’Ue sono particolarmente colpiti, con le previsioni di produzione di grano il 16% al di sotto della media degli ultimi 5 anni. La grande difficoltà di navigare alcuni fiumi tra cui il Reno ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) L’Europa è alle prese con la peggiordegli ultimi 500 anni con il 64% del territorio in stato di emergenza (47%) o in preallerta (17%). È quanto emerge da un nuovo rapporto dell’Osservatorio europeo sulla. Gli autori del rapporto segnalano anche come in alcune zona l’emergenza è destinata a durare fino al prossimo novembre. “La combinazione di una gravee ondate di calore sopra la media ha creato uno stress senza precedenti sui livelli dell’acqua in tutta l’Ue”, ha affermato la commissaria europea Mariya Gabriel aggiungendo che “Il cambiamento climatico è senza dubbio più evidente ogni anno”. Diversi raccolti agricoli dell’Ue sono particolarmente colpiti, con le previsioni di produzione di grano il 16% al di sotto della media degli ultimi 5 anni. La grande difficoltà di navigare alcuni fiumi tra cui il Reno ha ...

