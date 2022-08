Covid, stop isolamento per 7 giorni per i positivi: con tampone negativo subito liberi. Nuove regole in arrivo (Di martedì 23 agosto 2022) La circolare contenente le Nuove regole per i positivi potrebbe arrivare a giorni. E' quanto riporta l'Adnkronos Salute. Le regole dovrebbero essere alleggerite, ma prima sarebbe atteso un parere. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 agosto 2022) La circolare contenente leper ipotrebbe arrivare a. E' quanto riporta l'Adnkronos Salute. Ledovrebbero essere alleggerite, ma prima sarebbe atteso un parere. L'articolo .

MicheleVesch : RT @galatacla: C’È CHI CAMMINA SULLE ACQUE PUR DI ANDARE A SCUOLA Macabebe, Filippine Gli studenti ritrovano le lezioni in presenza al prim… - domenicosabell1 : ... oggi zero morti del covid-19, la mafia ha detto stop.. ... all'ignoranza la scienza non può credere.. ... sicil… - Corrado0M : RT @galatacla: C’È CHI CAMMINA SULLE ACQUE PUR DI ANDARE A SCUOLA Macabebe, Filippine Gli studenti ritrovano le lezioni in presenza al prim… - CittadinaJ : RT @galatacla: C’È CHI CAMMINA SULLE ACQUE PUR DI ANDARE A SCUOLA Macabebe, Filippine Gli studenti ritrovano le lezioni in presenza al prim… - Pippo_Moscuzza : RT @galatacla: C’È CHI CAMMINA SULLE ACQUE PUR DI ANDARE A SCUOLA Macabebe, Filippine Gli studenti ritrovano le lezioni in presenza al prim… -