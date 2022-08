Ballando con le Stelle: per la prima volta in gara una coppia composta da due uomini gay (Di martedì 23 agosto 2022) In un’Italia dove i sondaggi danno certa la vittoria di Giorgia Meloni alle prossime elezioni, non era scontata la scelta di Milly Carlucci di far ballare insieme due uomini apertamente gay nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. Il programma danzerino è sempre stato apertamente friendly. Al di là della giuria (dove da oltre un decennio spicca Fabio Canino), anche sulla pista da ballo sono scesi numerosi esponenti della comunità LGBT+. Da Lea T a Rosalinda Celentano, passando per Enzo Miccio fino a Platinette. Quando Milly Carlucci arruolò Giovanni Ciacci fece molto scalpore perché propose in prima serata il same-sex affiancando allo stylist il ballerino Raimondo Todaro. Fu la prima a farlo nei vari Ballando con le Stelle di tutto il mondo. Anche quest’anno ... Leggi su biccy (Di martedì 23 agosto 2022) In un’Italia dove i sondaggi danno certa la vittoria di Giorgia Meloni alle prossime elezioni, non era scontata la scelta di Milly Carlucci di far ballare insieme dueapertamente gay nella prossima edizione dicon le. Il programma danzerino è sempre stato apertamente friendly. Al di là della giuria (dove da oltre un decennio spicca Fabio Canino), anche sulla pista da ballo sono scesi numerosi esponenti della comunità LGBT+. Da Lea T a Rosalinda Celentano, passando per Enzo Miccio fino a Platinette. Quando Milly Carlucci arruolò Giovanni Ciacci fece molto scalpore perché propose inserata il same-sex affiancando allo stylist il ballerino Raimondo Todaro. Fu laa farlo nei varicon ledi tutto il mondo. Anche quest’anno ...

