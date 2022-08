Atalanta, successo in amichevole contro il Franciacorta: Muriel e Lookman firmano il 3-1 (Di martedì 23 agosto 2022) L’Atalanta, dopo il pareggio casalingo con il Milan, è tornata in campo al centro Bortolotti di Zingonia per disputare un’amichevole contro lo Sporting Franciacorta, formazione militante nella Serie D. Gli uomini di Gian Piero Gasperini si sono imposti 3-1 sugli avversari grazie alla doppietta di Luis Muriel e alla rete di Ademola Lookman. Un buon test per gli orobici in vista della terza giornata del campionato di Serie A contro l’Hellas Verona, in programma domenica alle 18:30. Nel 4-2-3-1 ha trovato spazio anche il nuovo acquisto Brandon Soppy, mentre nella ripresa ha riassaporato il terreno di gioco anche Davide Zappacosta, al rientro dopo l’infortunio al retto femorale. I titolari scesi in campo contro i rossoneri, ad eccezione ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) L’, dopo il pareggio casalingo con il Milan, è tornata in campo al centro Bortolotti di Zingonia per disputare un’lo Sporting, formazione militante nella Serie D. Gli uomini di Gian Piero Gasperini si sono imposti 3-1 sugli avversari grazie alla doppietta di Luise alla rete di Ademola. Un buon test per gli orobici in vista della terza giornata del campionato di Serie Al’Hellas Verona, in programma domenica alle 18:30. Nel 4-2-3-1 ha trovato spazio anche il nuovo acquisto Brandon Soppy, mentre nella ripresa ha riassaporato il terreno di gioco anche Davide Zappacosta, al rientro dopo l’infortunio al retto femorale. I titolari scesi in campoi rossoneri, ad eccezione ...

