Antonio Iannone (FdI): “Tante le emergenze nel regno di De Luca: come scuola, viabilità” (Di martedì 23 agosto 2022) di Arturo Calabrese Antonio Iannone è tra i senatori che vanta più presenze ai lavori di Palazzo Madama ma anche tra coloro che più hanno contribuito con proposte di legge e quant’altro concerna le attività senatoriali. Il senatore sarà candidato nel collegio maggioritario di Salerno che comprende l’intera provincia. “Io ho portato a Roma 160 profili disponibili per la candidatura, poi la nostra Giorgia Meloni ha fatto le scelte. Da statuto le liste le approva la direzione nazionale”, ha dichiarato Antonio Iannone. “L’analisi è stata molto attenta – spiega Iannone – l’accettazione della candidatura è stata firmata in bianco con la disponibilità a qualunque tipo di candidatura, dall’uninominale al plurinominale, e dopo la disponibilità, la nostra Giorgia Meloni ha fatto le scelte. Nessuno era sicuro ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 23 agosto 2022) di Arturo Calabreseè tra i senatori che vanta più presenze ai lavori di Palazzo Madama ma anche tra coloro che più hanno contribuito con proposte di legge e quant’altro concerna le attività senatoriali. Il senatore sarà candidato nel collegio maggioritario di Salerno che comprende l’intera provincia. “Io ho portato a Roma 160 profili disponibili per la candidatura, poi la nostra Giorgia Meloni ha fatto le scelte. Da statuto le liste le approva la direzione nazionale”, ha dichiarato. “L’analisi è stata molto attenta – spiega– l’accettazione della candidatura è stata firmata in bianco con la disponibilità a qualunque tipo di candidatura, dall’uninominale al plurinominale, e dopo la disponibilità, la nostra Giorgia Meloni ha fatto le scelte. Nessuno era sicuro ...

