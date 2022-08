“Allegri via”, terremoto in casa Juve dopo il pari con la Sampdoria: incredibile! (Di martedì 23 agosto 2022) L’allenatore e la società non hanno nascosto la delusione dopo Marassi Il pareggio a reti inviolate a Genova non ha soddisfatto la dirigenza bianconera. Il gioco continua a latitare e i due punti persi possono alla lunga pesare. L’allenatore è al centro L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 23 agosto 2022) L’allenatore e la società non hanno nascosto la delusioneMarassi Il pareggio a reti inviolate a Genova non ha soddisfatto la dirigenza bianconera. Il gioco continua a latitare e i due punti persi possono alla lunga pesare. L’allenatore è al centro L'articolo proviene da Inews24.it.

