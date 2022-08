A Ostia il mare è davvero per tutti: aumentano i lidi dove i disabili entrano gratis (Di martedì 23 agosto 2022) Ostia – Salgono a 14 gli stabilimenti balneari lidensi che hanno deciso di partecipare all’esperienza del X Municipio accessibile per le persone diversamente disabili. Ai nove stabilimenti che già avevano aderito si sono aggiunti nei giorni scorsi la Bonaccia il Capanno, il Kursaal – la Vela e il Vittoria. “Per la nostra Amministrazione – il commento di Silvia Fiorucci, presidente della Commissione Pari Opportunità – si tratta di un tema centrale. Abbiamo lavorato in questi mesi congiuntamente con i presidenti Arcamone e Di Matteo, rispettivamente delle commissioni Sociale e Politiche Abitative – Mobilità e Lavori Pubblici, ed il risultato è più che gratificante. Dare la possibilità a tutti i cittadini di usufruire di un bene prezioso qual è il mare, attrezzando gli arenili e riservando una postazione gratuita alla ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 23 agosto 2022)– Salgono a 14 gli stabilimenti balneari lidensi che hanno deciso di partecipare all’esperienza del X Municipio accessibile per le persone diversamente. Ai nove stabilimenti che già avevano aderito si sono aggiunti nei giorni scorsi la Bonaccia il Capanno, il Kursaal – la Vela e il Vittoria. “Per la nostra Amministrazione – il commento di Silvia Fiorucci, presidente della Commissione Pari Opportunità – si tratta di un tema centrale. Abbiamo lavorato in questi mesi congiuntamente con i presidenti Arcamone e Di Matteo, rispettivamente delle commissioni Sociale e Politiche Abitative – Mobilità e Lavori Pubblici, ed il risultato è più che gratificante. Dare la possibilità ai cittadini di usufruire di un bene prezioso qual è il, attrezzando gli arenili e riservando una postazione gratuita alla ...

