Yeman Crippa | la Rai interrompe la diretta sul più bello | così i telespettatori si perdono l’oro

ItaliaTeam_it : CRIPPAAAAAAAAAAAAAA! ?? Finale pazzesco, Yeman Crippa CAMPIONE D’EUROPA nei 10000 metri! ?????????? #ItaliaTeam |… - Eurosport_IT : CRIPPA DA SOGNO! È OROOOOOOOOOOOOOOOOOO ?????? Yeman con una formidabile rimonta chiude in prima posizione la finale d… - Agenzia_Ansa : L'azzurro Yeman Crippa ha vinto la gara dei 10.000 metri degli Europei di Monaco, correndo in 27'46'13. Argento al… - chanudaro : RT @libera_annclm: Era il 21 marzo 2019 a Padova con noi sul palco a leggere i nomi delle vittime innocenti delle #mafie c'era Yeman #Cripp… - galmaz71 : RT @crestani_paola: Grandissimo Yeman Crippa, oro europeo nei 10.000 e bronzo nei 5.000 Esempio di talento, determinazione, tenacia, intell… -

Il vincitore del titolo europeo sui 10.000 il 30 agosto in scena a Rovereto. ROVERETO -, ieri sera vincitore agli Europei di Monaco della medaglia d'oro nei 10.000, sarà il protagonista più atteso del 58° Palio Città della Quercia, il meeting internazionale di atletica in ...Esplosione di gioia e meritata festa per l'azzurroche dopo lo sbalorditivo tempo sui 5000m, si prende l'oro sui 10.000m con una autentica ...Possiamo sicuramente dire che non è stata un’estate noiosa, almeno per gli amanti dello sport; sarà, infatti, ricordata come l’estate dei record fatti registrare dalla nazionale italiana delle discipl ...Il vincitore del titolo europeo sui 10.000 il 30 agosto in scena a Rovereto.ROVERETO (ITALPRESS) - Yeman Crippa, ieri sera vincitore agli Europei ...