Visti d'ingresso per i russi e dezinformatsiya (Di lunedì 22 agosto 2022) Ci state segnalando un post del 18 agosto 2022 a firma Dmitry Koreshkov, post che riporta: Gli USA, la Gran Bretagna e l'UE stanno preparando emendamenti alla legislazione sulla immigrazione dei loro paesi. Dopo lo sviluppo del quadro normativo, Canada, Giappone e Australia aderiranno all'accordo . Dal 1° marzo 2023, la condizione obbligatoria per i cittadini russi che desiderano ottenere il visto d'ingresso per tutti i paesi che hanno aderito a questo accordo sarà la registrazione di un video (presso il consolato del paese che emette il visto) con la condanna obbligatoria della operazione speciale militare della russia in Ucraina e il riconoscimento dell'illegittimità del Governo del Federazione Russa e del Presidente Putin. Il video verrà registrato in russo e inglese, i richiedenti del visto potranno leggere il testo da un ...

