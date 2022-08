Tutte le balle di Speranza nel suo ritorno in tv (Di lunedì 22 agosto 2022) Il ministro della Salute torna in uno studio televisivo e fa confusione. Dalle dimissioni dal Pd alla retorica della "destra no-vax": ecco tutti gli scivoloni in tv Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 agosto 2022) Il ministro della Salute torna in uno studio televisivo e fa confusione. Dalle dimissioni dal Pd alla retorica della "destra no-vax": ecco tutti gli scivoloni in tv

marattin : Non troverete la proposta “da titolo di giornale”, come tutte le balle che populisti di ogni specie vi raccontano d… - LaVeritaWeb : Dal triste primato di vittime alle mancate cure, dai piani assenti al balletto sulle mascherine fino alle grandi me… - Piergiulio58 : Tutte le balle di Speranza nel suo ritorno in tv. Il ministro della Salute torna in uno studio televisivo e fa conf… - MAX_6_9 : @Lella62895497 Ma quelle non sono persone Sono esseri senza neuroni Le belle persone se ne vanno e questi sono li… - Pinx67 : RT @LaVeritaWeb: Dal triste primato di vittime alle mancate cure, dai piani assenti al balletto sulle mascherine fino alle grandi menzogne… -