Tiro a volo, Europei 2022: i convocati dell’Italia del trap ai raggi X. Jessica Rossi e Daniele Resca guidano la squadra (Di lunedì 22 agosto 2022) Gli Europei di Tiro a volo, che si svolgeranno dal 24 agosto al 12 settembre in quel di Larnaca (Cipro), sono sempre più vicini. Un appuntamento importantissimo, da non mancare sotto tutti i punti di vista, anche perché sarà la prima manifestazione che metterà in palio dei pass olimpici verso Parigi 2024. Due per ogni singola gara individuale fra trap e skeet, per un totale di otto carte in palio, ovviamente sempre nazionali e non nominali, in un quadro nel quale l’Italia vuole cercare da subito di fare la voce grossa. Andiamo a conoscere meglio quali saranno gli alfieri azzurri nelle gare di trap. trap femminile Jessica Rossi: è la leader del comparto femminile e più in generale della squadra di trap azzurro. ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Glidi, che si svolgeranno dal 24 agosto al 12 settembre in quel di Larnaca (Cipro), sono sempre più vicini. Un appuntamento importantissimo, da non mancare sotto tutti i punti di vista, anche perché sarà la prima manifestazione che metterà in palio dei pass olimpici verso Parigi 2024. Due per ogni singola gara individuale frae skeet, per un totale di otto carte in palio, ovviamente sempre nazionali e non nominali, in un quadro nel quale l’Italia vuole cercare da subito di fare la voce grossa. Andiamo a conoscere meglio quali saranno gli alfieri azzurri nelle gare difemminile: è la leader del comparto femminile e più in generale delladiazzurro. ...

Giornaleditalia : #italpresssport Tiro a volo: Europei. Azzurri a Cipro a caccia di pass per Parigi2024 - sportface2016 : #Tiroavolo, l'#Italia vola a #Cipro a caccia dei primi pass per le #Olimpiadi di #Parigi2024 - MattiaMadMat : @7Robymar Contro Atletico Madrid, un tiro al volo mentre era in volo ?? - ACMLV89 : Davanti #Messias e #Brahim sono stati giustamente criticati, il brasiliano per l'occasione sottoporta (a mio parere… - BBilanShit : RT @MimmoAdinolfi: oggi compleanno di Lautaro, premesso che il suo gol marchio di fabbrica è il tiro a volo, forse di questo tipo quello pi… -