Thor: Love and Thunder, svelata la data di uscita in streaming su Disney+

Disney+ ha annunciato la data di uscita in streaming di Thor: Love and Thunder, il film Marvel diretto da Taika Waititi. Thor: Love And Thunder ha ora una data di uscita su Disney+: l'8 settembre arriverà in streaming il film diretto da Taika Waititi. Il film della Marvel, inoltre, sarà accompagnato dal documentario Assembled, che svelerà il dietro le quinte del lungometraggio con star Chris Hemsworth e Natalie Portman. Il documentario Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder proporrà le dichiarazioni del regista Taika Waititi, di Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, e Tessa Thompson.

