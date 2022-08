Scopre che il marito la tradisce, lo uccide e ne cucina alcune parti del corpo: arrestata 22enne (Di lunedì 22 agosto 2022) Ha scoperto che il marito la tradiva: prima l’ha ucciso, poi ne ha cucinato alcune parti del corpo e le ha mangiate. In seguito al macabro omicidio, avvenuto in Iran, le autorità hanno arrestato una donna di 22 anni. Ad avvertire la polizia sono stati alcuni vicini, insospettiti dall’odore del cadavere in putrefazione. La donna, madre di una bambina, ha spiegato che, saputo che il marito 30enne la tradiva, lo ha ucciso. Dopo averlo sorpreso in casa l’amante, ha aspettato che questa andasse via per discuterne con lui. Subito è scoppiata una lite furibonda e la donna ha ferito a morte il consorte con un coltello. Poi ne ha cucinato e mangiato alcune parti del corpo. In seguito, la 22enne confessato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Ha scoperto che illa tradiva: prima l’ha ucciso, poi ne hatodele le ha mangiate. In seguito al macabro omicidio, avvenuto in Iran, le autorità hanno arrestato una donna di 22 anni. Ad avvertire la polizia sono stati alcuni vicini, insospettiti dall’odore del cadavere in putrefazione. La donna, madre di una bambina, ha spiegato che, saputo che il30enne la tradiva, lo ha ucciso. Dopo averlo sorpreso in casa l’amante, ha aspettato che questa andasse via per discuterne con lui. Subito è scoppiata una lite furibonda e la donna ha ferito a morte il consorte con un coltello. Poi ne hato e mangiatodel. In seguito, laconfessato di ...

ricpuglisi : Interessante: quindi si scopre soltanto ora che Andrea Crisanti è iscritto da anni al PD di Londra? Come mai non… - Raiofficialnews : 'Novantatré anni di età, maestro nella divulgazione scientifica, manteneva intatta curiosità di un bambino che scop… - FQMagazineit : Scopre che il marito la tradisce, lo uccide e ne cucina alcune parti del corpo: arrestata 22enne - mlcr84 : RT @wganapini: Spiega Prof. #NicolaArmaroli:“La notizia in prima pagina fa pensare all'ignaro lettore medio che abbiamo risolto il problema… - FerdinandoC : Una buona occasione per ricordare che transizione non significa aggiungere rinnovabili al mix osservando la domanda… -