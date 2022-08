Samp-Juve 0-0 | bianconeri frenano

thetrueshade : Anche a voi dazn funziona male? Dal mio non si vede la Juve ma solo la titanica Samp del maestro Giampaolo - Gazzetta_it : Djuricic sfida gli amici serbi: 'Che Kostic! Vlahovic sarà leggenda ma basta gol alla Samp' - Erik_4000 : mi fanno ridere i tifosi della juve ché dicono non abbiamo giocatori bravi,hanno tutti nazionali,ho visto la cremon… - PrinceOfXtreme : RT @La_Bianconera: Solita #Juve! 1°t di una lentezza disarmante! 2°t a tre fasi: buon inizio, 15min di crampi Samp, e mortorio finale. Imba… - gercci1 : RT @LeonettiFrank: Brutto primo tempo, si è rivista la Juve dello scorso anno...lenta,imprecisa, giro palla infruttuoso con pochissime vert… -

MCKENNIE 5,5 : in ritardo di condizione, si nota di più con lache non con il Sassuolo. ... Prova a dare una scossa alla, in parte ci riesce) LOCATELLI 6: il fioretto non lo usa più, è ...... laoffre un primo tempo fantastico per organizzazione, ordine e lucidità. I blucerchiati, nella frazione iniziale, non sbagliano mezzo passaggio e neppure un movimento. Nella ripresa, la...CALCIO, SERIE A - La Juventus viene fermata sullo 0-0 dalla Sampdoria a Marassi. Omar Colley è un muro invalicabile in difesa e ferma egregiamente un Dusan Vlahovic troppo isolato. Bene l'esordio in ...Una traversa clamorosa di Leris al 6' dopo un buco altrettanto clamoroso di Bremer, un paio di occasioni con Cuadrado e Kostic, nel finale un mezzo pallonetto che ha sfiorato il palo ...