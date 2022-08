Raffaella Fico | è finita con Piero | “Una grande delusione”

ParliamoDiNews : Raffaella Fico e Piero Neri si sono lasciati | Gossip Blog #raffaella #fico #piero #neri #lasciati #gossip #blog… - sportli26181512 : Raffaella Fico è tornata single e torna a parlare di Balotelli: 'Abbiamo un bel rapporto' FOTO: La bellissima Raffa… - radiosintony : Raffaella Fico e Pietro Neri si sono lasciati, la showgirl è di nuovo single - infoitcultura : Raffaella Fico ha lasciato il fidanzato Piero: “Brutta pagina sentimentale” - LadyNews_ : #RaffaellaFico è tornata single: amore finito con #PieroNeri -

1 La bellissimaè tornata da poco single . A confermarlo è stata proprio lei sui suoi canali social confermando la fine della storia con Piero Noti : 'A dire il vero l'ho lasciato.. non sono più ...Proprio come ha fatto l'ex protagonista di Temptation Island, svelando il volto della sua nuova fiamma, ancheha annunciato al suo pubblico social di essere nuovamente single. ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...