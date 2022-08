Principe Harry, il suo libro indaga sulla morte di Lady Diana (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Principe Harry sta per pubblicare la sua prima autobiografia inedita. Secondo fonti ufficiali ed attendibili, il duca di Sussex è stato “intensamente concentrato” dall’indagine sulle ultime ore della Principessa Diana per il suo nuovo libro. Una sezione molto ampia del volume, dunque, potrebbe essere in grado di rivelare dettagli inediti al mondo intero. Fonti giudiziarie ufficiali a Parigi affermano che i ricercatori del Principe Harry hanno cercato informazioni sull’incidente automobilistico in cui sua madre è morta 25 anni fa. Ci sono pochi dubbi sul fatto che queste informazioni troveranno spazio all’interno del libro di memorie scritto dal ghost-writer di Harry. AnsaUno spazio alla questione potrebbe essere riservato anche ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 22 agosto 2022) Ilsta per pubblicare la sua prima autobiografia inedita. Secondo fonti ufficiali ed attendibili, il duca di Sussex è stato “intensamente concentrato” dall’indagine sulle ultime ore dellassaper il suo nuovo. Una sezione molto ampia del volume, dunque, potrebbe essere in grado di rivelare dettagli inediti al mondo intero. Fonti giudiziarie ufficiali a Parigi affermano che i ricercatori delhanno cercato informazioni sull’incidente automobilistico in cui sua madre è morta 25 anni fa. Ci sono pochi dubbi sul fatto che queste informazioni troveranno spazio all’interno deldi memorie scritto dal ghost-writer di. AnsaUno spazio alla questione potrebbe essere riservato anche ...

