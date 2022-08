Maria Falcone: “Un errore non candidare Grasso”. E sul caso di Schifani alla Regione Sicilia: “No ombre sul voto” (Di lunedì 22 agosto 2022) “Nessun partito parla concretamente di lotta alla criminalità organizzata, al di là di generici slogan. Nei vari programmi manca proprio il progetto concreto di cosa fare e come muoversi contro le mafie, ed è assente la voglia stessa di contrastarle giusto nel momento in cui, con l’arrivo dei nuovi capitali del Pnrr, sarebbe importante farlo”. Così Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni, intervistata su la Repubblica in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. “L’ho detto e ripetuto tantissime volte. Quando si scelgono persone che devono essere votate e destinate a un servizio pubblico come la politica, è necessario che su di esse non ci siano né ombre, né tantomeno macchie di qualsiasi genere, proprio perché devono svolgere un’attività pubblica, quindi devono essere un esempio di limpidezza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) “Nessun partito parla concretamente di lottacriminalità organizzata, al di là di generici slogan. Nei vari programmi manca proprio il progetto concreto di cosa fare e come muoversi contro le mafie, ed è assente la voglia stessa di contrastarle giusto nel momento in cui, con l’arrivo dei nuovi capitali del Pnrr, sarebbe importante farlo”. Così, sorella del giudice Giovanni, intervistata su la Repubblica in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. “L’ho detto e ripetuto tantissime volte. Quando si scelgono persone che devono essere votate e destinate a un servizio pubblico come la politica, è necessario che su di esse non ci siano né, né tantomeno macchie di qualsiasi genere, proprio perché devono svolgere un’attività pubblica, quindi devono essere un esempio di limpidezza ...

repubblica : Maria Falcone: “Mafie ancora forti un errore non candidare Grasso Schifani? No a ombre nel voto” [di Liana Milella] - disinformate_it : RT @repubblica: Maria Falcone: “Mafie ancora forti un errore non candidare Grasso Schifani? No a ombre nel voto” [di Liana Milella] https:/… - GiudiVera : RT @AnsaSicilia: Elezioni: Maria Falcone, calo attenzione su legalità. 'Non ritenuta discriminante candidatura Schifani imputato' | #ANSA h… - Filippopompei : @RenatoSchifani impegnato nel garantire legalità anche con partecipazioni a #23maggio e nave della legalità stupisc… - CatelliRossella : ??????Maria Falcone: “Mafie ancora forti un errore non candidare Grasso. Schifani? No a ombre nel voto” -