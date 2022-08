“Il cancro ce l’ha portata via” Lutto nella musica | la famosa cantante morta a 57 anni Fan sotto choc

(Di lunedì 22 agosto 2022), èMargaret Urlich, laneozelandese diventatadopo essersi trasferita a Sydney alla fine degli’80. La donna è deceduta all’età di 57. I suoi familiari confermano che la Urlich combatteva contro ilda due. L’album di debutto della musicista, Safety in Numbers (1989), è stato un enorme successo nelle classifiche e le è valso un ARIA Award come Breakthrough Artist nel 1991. Anche il suo secondo album, Chameleon Dreams, pubblicato nel 1992, è stato un successo. La sua famiglia ha rilasciato un breve comunicato:“È con incredibile tristezza che ti informiamo che Margaret Urlich èpacificamente il 22 agosto 2022...

