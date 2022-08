House of the Dragon: la prima puntata e le curiosità (senza spoiler) (Di lunedì 22 agosto 2022) L'attesissimo giorno del ritorno a Westeros è arrivato. Tre anni dopo l’ultimo episodio di Il Trono di Spade, alle 3 di questa notte è arrivata su Sky Atlantic in contemporanea con l'America la prima puntata di House of the Dragon, il prequel della leggendaria serie sbanca record dedicato alle vicende della casata dei Targaryen. La lunga attesa è finita, insomma, e dopo aver visto la prima puntata si può dire che l'inizio sia più che promettente. senza spoiler, in questo articolo non ne troverete, basta guardare il primo episodio per capire che la serie evento di HBO parte forte e fa entrare da subito gli spettatori dentro le trame di corte facendo pregustare colpi di scena e grande dinamismo. House of The Dragon, il ... Leggi su panorama (Di lunedì 22 agosto 2022) L'attesissimo giorno del ritorno a Westeros è arrivato. Tre anni dopo l’ultimo episodio di Il Trono di Spade, alle 3 di questa notte è arrivata su Sky Atlantic in contemporanea con l'America ladiof the, il prequel della leggendaria serie sbanca record dedicato alle vicende della casata dei Targaryen. La lunga attesa è finita, insomma, e dopo aver visto lasi può dire che l'inizio sia più che promettente., in questo articolo non ne troverete, basta guardare il primo episodio per capire che la serie evento di HBO parte forte e fa entrare da subito gli spettatori dentro le trame di corte facendo pregustare colpi di scena e grande dinamismo.of The, il ...

