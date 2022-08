Harry pronto a far scoppiare uno scandalo: “La Famiglia Reale tenuta all’oscuro” (Di lunedì 22 agosto 2022) La Corona inglese potrebbe essere travolta dall’ennesimo scandalo. A preoccupare la Regina è ancora una volta – ça va sans dire – il Principe Harry, pronto a dare alle stampe un libro memoir di cui la Famiglia Reale sarebbe stata totalmente “tenuta all’oscuro”. Un altro colpo basso per i Windsor, che dopo l’intervista shock a Oprah Winfrey insieme alla moglie Meghan Markle, non potranno leggere il contenuto del libro, che si preannuncia già una bomba pronta a esplodere. Harry, il nuovo libro che preoccupa la Famiglia Reale La Famiglia Reale è stata totalmente “tenuta all’oscuro” dai contenuti del libro del Principe Harry e, a quanto ... Leggi su dilei (Di lunedì 22 agosto 2022) La Corona inglese potrebbe essere travolta dall’ennesimo. A preoccupare la Regina è ancora una volta – ça va sans dire – il Principea dare alle stampe un libro memoir di cui lasarebbe stata totalmente “”. Un altro colpo basso per i Windsor, che dopo l’intervista shock a Oprah Winfrey insieme alla moglie Meghan Markle, non potranno leggere il contenuto del libro, che si preannuncia già una bomba pronta a esplodere., il nuovo libro che preoccupa laLaè stata totalmente “” dai contenuti del libro del Principee, a quanto ...

