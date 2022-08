Furto in banca a Ostuni, banditi ancora in fuga. E il bottino è un mistero: 'Soldi e gioielli 'segreti'' (Di lunedì 22 agosto 2022) Non sono riusciti ad aprire il caveau , ma il colpo alla banca di Credito Cooperativo di Ostuni dovrebbe avere comunque un bottino ingente, seppur ancora da quantificare . Nonostante non sia ancora ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 agosto 2022) Non sono riusciti ad aprire il caveau , ma il colpo alladi Credito Cooperativo didovrebbe avere comunque uningente, seppurda quantificare . Nonostante non sia...

