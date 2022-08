Francesco Totti | la decisione definitiva è arrivata | l’ex della Roma non torna più indietro

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 22 agosto 2022)continua a far parlare di sé, ma questa volta si tratta di un pungo duro, unapresa su Noemi che sta facendo discutere i magazine e anche i fan. Sono delle settimane davvero molto intense quelle che sta vivendo, sempre nel mirino dell’attenzione del web dopo la fine clamorosa del matrimonio con Ilary Blasi. Nessuno immagina che il loro amore potesse finire, ma a quanto pare la crisi era davvero troppo grande per essere superata. In molti, inoltre, affermano che il punto di non ritorno sia arrivato con Noemi Bocchi, macapitanosarebbe bene intenzionato a mantenere il massimo riserbo sulla questione. Anzi, recentemente a far discutere sarebbe stata la...