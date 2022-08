Elezioni, scelte dei big e gli “scherzi” del Rosatelum. Sfide dirette Lazio e Lombardia (Di lunedì 22 agosto 2022) C`è chi ha scelto di correre solo nel plurinominale e chi invece affronterà i competitor anche nell`uninominale. Con la chiusura delle liste e la presentazione alle varie Corti d`Appello si delineano le scelte dei big in vista delle Elezioni del 25 settembre. Il Rosatellum consente infatti a un candidato di presentarsi, ovviamente in una delle due Camere, in un solo collegio uninominale ma anche in cinque collegi del proporzionale.Hanno scelto di non essere in nessun collegio uninominale sia Matteo Salvini che Enrico Letta. Il leader della Lega sarà presente nelle liste della sua Milano ma anche in altre regioni sia al Nord che al Sud, tra cui la Basilicata. Il segretario dem sarà capolista nel proporzionale in Lombardia e Veneto, in particolare sarà candidato a Vicenza, `cuore del leghismo` come ha spiegato lui stesso. Scelta diversa ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 22 agosto 2022) C`è chi ha scelto di correre solo nel plurinominale e chi invece affronterà i competitor anche nell`uninominale. Con la chiusura delle liste e la presentazione alle varie Corti d`Appello si delineano ledei big in vista delledel 25 settembre. Il Rosatellum consente infatti a un candidato di presentarsi, ovviamente in una delle due Camere, in un solo collegio uninominale ma anche in cinque collegi del proporzionale.Hanno scelto di non essere in nessun collegio uninominale sia Matteo Salvini che Enrico Letta. Il leader della Lega sarà presente nelle liste della sua Milano ma anche in altre regioni sia al Nord che al Sud, tra cui la Basilicata. Il segretario dem sarà capolista nel proporzionale ine Veneto, in particolare sarà candidato a Vicenza, `cuore del leghismo` come ha spiegato lui stesso. Scelta diversa ...

