Elezioni, per Chiara Colosimo (Fdi) ‘corsa’ nel Lazio, in Puglia e Toscana (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Candidata al Sud, al Centro e anche più a nord per Fratelli d’Italia. La consigliera regionale uscente del Lazio Chiara Colosimo è fra le carte da giocare su più tavoli alle Elezioni del 25 settembre. La 36enne candidata meloniana, infatti, è presente nelle liste per gli aspiranti deputati di Fdi sia per la quota uninominale (Lazio 2 – 03), che per quella plurinominale (Lazio 1 – 02, Lazio 1 – 03, Lazio 2 – 02). Ma la corsa nel plurinominale, per Colosimo, non si ferma al centro e investe anche la Puglia (03), da un lato, e la Toscana (01) dall’altro. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Candidata al Sud, al Centro e anche più a nord per Fratelli d’Italia. La consigliera regionale uscente delè fra le carte da giocare su più tavoli alledel 25 settembre. La 36enne candidata meloniana, infatti, è presente nelle liste per gli aspiranti deputati di Fdi sia per la quota uninominale (2 – 03), che per quella plurinominale (1 – 02,1 – 03,2 – 02). Ma la corsa nel plurinominale, per, non si ferma al centro e investe anche la(03), da un lato, e la(01) dall’altro. L'articolo proviene da Italia Sera.

