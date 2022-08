Ecco cosa deve fare subito Pioli: cosa accadrà dopo il pari di Bergamo (Di lunedì 22 agosto 2022) I rancori della tifoseria napoletana nei confronti del presidente De Laurentiis vengono da lontano e hanno radici profonde, ma non è mai troppo tardi per cambiare idea. Dovrebbero farlo ora e non per le due vittorie del Napoli che, per quanto convincenti, non valgono alcun trofeo, ma perché il mercato messo in atto dal presidente è una lezione al calcio italiano. Ricorda ad un movimento povero di soldi che si possono fare ottime squadre seguendo una strategia precisa che, in questo caso, era basata sul taglio degli ingaggi pesanti che corrispondevano ai totem del vecchio corso, Insigne, Mertens e Koulibaly. Per liberarsi di un passato così ingombrante servono le spalle larghe, anche perché vi grava sopra la perenne critica di un'intera città. De Laurentiis è stato freddo, cinico, come deve essere un imprenditore di alto livello. E ha trovato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) I rancori della tifoseria napoletana nei confronti del presidente De Laurentiis vengono da lontano e hanno radici profonde, ma non è mai troppo tardi per cambiare idea. Dovrebbero farlo ora e non per le due vittorie del Napoli che, per quanto convincenti, non valgono alcun trofeo, ma perché il mercato messo in atto dal presidente è una lezione al calcio italiano. Ricorda ad un movimento povero di soldi che si possonoottime squadre seguendo una strategia precisa che, in questo caso, era basata sul taglio degli ingaggi pesanti che corrispondevano ai totem del vecchio corso, Insigne, Mertens e Koulibaly. Per liberarsi di un passato così ingombrante servono le spalle larghe, anche perché vi grava sopra la perenne critica di un'intera città. De Laurentiis è stato freddo, cinico, comeessere un imprenditore di alto livello. E ha trovato ...

