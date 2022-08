Darya Dugin, i servizi russi: “Ecco il video dell’attentatore” (Di lunedì 22 agosto 2022) Per la morte di Darya Dugin, la figlia di Alexsandr Dugin, ideologo del putinismo, i servizi segreti di Mosca accusano gli 007 ucraini. A compiere materialmente l’attentato, dice l’Fsb, sarebbe stata Natalya Vovk, accusata di far parte del reggimento Azov. La donna sarebbe entrata in russia, avrebbe spiato per giorni la figlia di Dugin e infine avrebbe piazzato l’ordigno sotto la sua Toyota. Kiev dal canto suo nega ogni attribuzione, così come il Battaglione Azov. E ora, dopo averne rivelato l’identità, l’intelligence di Mosca pubblica un video con protagonista la presunta autrice dell’attentato. Stando a quanto riporta Ria Novosti, agenzia di stampa russa, nei filmati si vedrebbe la Vovk entrare in russia, trasferirsi in un appartamento nello stesso ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 22 agosto 2022) Per la morte di, la figlia di Alexsandr, ideologo del putinismo, isegreti di Mosca accusano gli 007 ucraini. A compiere materialmente l’attentato, dice l’Fsb, sarebbe stata Natalya Vovk, accusata di far parte del reggimento Azov. La donna sarebbe entrata ina, avrebbe spiato per giorni la figlia die infine avrebbe piazzato l’ordigno sotto la sua Toyota. Kiev dal canto suo nega ogni attribuzione, così come il Battaglione Azov. E ora, dopo averne rivelato l’identità, l’intelligence di Mosca pubblica uncon protagonista la presunta autrice dell’attentato. Stando a quanto riporta Ria Novosti, agenzia di stampa russa, nei filmati si vedrebbe la Vovk entrare ina, trasferirsi in un appartamento nello stesso ...

