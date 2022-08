Dall'errore arbitrale alle critiche al mercato: i tifosi esaltano Bennacer, ma... (Di lunedì 22 agosto 2022) Il pareggio del Milan a Bergamo, contro l'Atalanta ha lasciato un po' l'amaro in bocca a molti tifosi rossoneri che sui social hanno iniziato a ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 22 agosto 2022) Il pareggio del Milan a Bergamo, contro l'Atalanta ha lasciato un po' l'amaro in bocca a moltirossoneri che sui social hanno iniziato a ...

idiota_di_doman : @Stronza 'Il gesto più gentile che qualcuno possa fare a un’altra persona è di guidarla dall’errore alla verità.' ...San Tommaso (??????) - Vik_Sc : RT @blackrosesvfede: Non se ne parlerà perché questo errore non è stato cruciale per la partita, ma potete spiegarmi perché questo non è st… - furgeTX : @gooadah @_ElPrincipe22 Ah quindi è più pericoloso l'intervento su barella ho capito, effettivamente in qualsiasi s… - partenopeoswiss : RT @blackrosesvfede: Non se ne parlerà perché questo errore non è stato cruciale per la partita, ma potete spiegarmi perché questo non è st… - RosDanno : RT @blackrosesvfede: Non se ne parlerà perché questo errore non è stato cruciale per la partita, ma potete spiegarmi perché questo non è st… -