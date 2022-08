"Amici 21", il momento della vittoria di Luigi Strangis (Di lunedì 22 agosto 2022) Il pupillo di Rudy Zerbi aveva battuto nel duello finale il ballerino Michele aggiundicandosi il premio di 150 mila ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 22 agosto 2022) Il pupillo di Rudy Zerbi aveva battuto nel duello finale il ballerino Michele aggiundicandosi il premio di 150 mila ...

tommasosauro : RT @ciancianella: GiorgiaDonnaMadreCristiana ha pubblicato il video di uno stupro. IL VIDEO DI UNO #STUPRO. La vittima potrà rivivere per s… - Floritmassimil1 : RT @ciancianella: GiorgiaDonnaMadreCristiana ha pubblicato il video di uno stupro. IL VIDEO DI UNO #STUPRO. La vittima potrà rivivere per s… - annairi47 : RT @maryskin_: “…abbiamo un rapporto molto intimo, siamo più che fratelli, più che amici, più che ogni cosa. ci vogliamo bene' e questo non… - BrunoBrunowolfe : RT @ciancianella: GiorgiaDonnaMadreCristiana ha pubblicato il video di uno stupro. IL VIDEO DI UNO #STUPRO. La vittima potrà rivivere per s… - LiarcaPolly : RT @ciancianella: GiorgiaDonnaMadreCristiana ha pubblicato il video di uno stupro. IL VIDEO DI UNO #STUPRO. La vittima potrà rivivere per s… -