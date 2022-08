Allegri | doppia preoccupazione in vista della stagione | situazione tragica

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 22 agosto 2022) Laè appena iniziata maè preoccupato per due motivi ben precisi; cerchiamo di capire di cosa si tratta. L’esordioJuventus in campionato è stato ottimo: tre a zero al Sassuolo grazie alla pima perla italiana di Di Maria e alla doppietta di un Vlahovic partito decisamente forte. Inizio, dunque, importante per una squadra decisa, dopo due quarti posti consecutivi, a tornare a vincere il campionato; missione per nulla semplice considerando il mercato delle dirette concorrenti e anche unache rischia di compromettere ladei ragazzi di. LaPresseContro il Sassuolo non è arrivata solo la vittoria per tre a zero (i bianconeri non vincevano con oltre due gol di scarto da più di 400 giorni) ma si è verificato anche il ...